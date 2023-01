Polizei Gütersloh

POL-GT: Wände am Schulzentrum mit Farbe beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Bislang unbekannte Vandalen haben in mindestens zwei Fällen seit Dezember 2022 durch Farbschmierereien Gebäude des Schulzentrums an der Schulstraße beschädigt. Durch rote, schwarze und gelbe Farbe wurden die Wände der Gebäude im Zeitraum vom 06.01. - 13.01.2023 mit verschiedenen Schriftzügen beschmiert. Bereits im Dezember kam es an der Schule zu derartigen Sachbeschädigungen in der Zeit vom 20.12. - 21.12.2022. Damals wurden die Schmierereien in schwarzer, roter und orangener Farbe gesprüht. Der geschätzte Gesamtsachschaden liegt bei rund 10 000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in den Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in dessen Umgebung machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell