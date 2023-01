Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Ausgelegte Krähenfüße beschädigen Pkw-Reifen

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagmorgen gegen 07:35 Uhr hielt ein 55-jähriger Detmolder mit seinem Pkw an der Lageschen Straße in Höhe der Oetternbach-Grundschule auf dem dortigen Grünstreifen. Als er kurze Zeit später wieder losfuhr bemerkte er einen Reifenschaden. Bei Inaugenscheinnahme seiner Reifen, stellte der 55-Jährige fest, dass sich ein sog. Krähenfuß in die Lauffläche eines seiner Reifen gebohrt und diesen beschädigt hatte. Unbekannte hatten an der Stelle in unmittelbarer Nähe zur Grundschule offenbar bewusst Krähenfüße ausgelegt. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 05231/609-0 an die Polizei zu wenden.

