POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwerer Verkehrsunfall in Wildeshausen +++ Eine Person lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 28. September 2022, hat im Riedenweg in Ganderkesee ein Einfamilienhaus gebrannt. Die Brandursache konnte durch die zuständigen Ermittler nun festgestellt werden. Demnach hat die 6-jährige Tochter der Familie unerlaubt und unbeaufsichtigt in einem Kinderzimmer im 1. Obergeschoss ...

