POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Gespann fährt in der Baustelle auf Sattelzug auf (Autobahn 1, Gem. Lohne) +++ eine Person leicht verletzt +++ Fahrbahn verunreinigt

Delmenhorst (ots) - Leicht verletzt wurde ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 28. September 2022, ca. 16:55 Uhr, in der Straße Süderfeld (K 208), in Brake. Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte eine 33-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford auf eine dortige Grundstückseinfahrt abzubiegen, dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten ...

