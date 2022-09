Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Ganderkesee +++ sechs Bewohner leicht verletzt +++ NACHTRAG +++ Brandursache ermittelt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 28. September 2022, hat im Riedenweg in Ganderkesee ein Einfamilienhaus gebrannt. Die Brandursache konnte durch die zuständigen Ermittler nun festgestellt werden.

Demnach hat die 6-jährige Tochter der Familie unerlaubt und unbeaufsichtigt in einem Kinderzimmer im 1. Obergeschoss mit einer Kerze herumgespielt. Im weiteren Verlauf geriet zunächst ein Bett in Brand. Das Feuer breitete sich dann im gesamten Zimmer aus.

Die sechs Bewohner, die gestern mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden, konnten wieder entlassen werden.

Da das Einfamilienhaus als unbewohnbar eingestuft wurde, ist die 7-köpfige Familie derzeit bei Verwandten untergebracht.

Die Schadenshöhe wurde aktuell auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

+++ Pressemeldung vom 28.09.2022 +++

Insgesamt sechs Personen zogen sich leichte Verletzungen in Form einer Rauchgasintoxikation bei einem Brand am Mittwochnachmittag, 28. September 2022, in einem Einfamilienhaus im Riedenweg zu.

Um 16:02 Uhr wurde der Brand über den Notruf der Feuerwehr gemeldet. Die sechs der insgesamt sieben Bewohner (eine 44-jährige Frau und ihre fünf Kinder im Alter zwischen 2 und 19 Jahren), die sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Haus befanden, konnten sich selbstständig aus dem Inneren nach draußen begeben.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ganderkesee, Falkenburg und Hengsterheide sind aktuell mit insgesamt 70 Kameraden im Einsatz. Der Brand breitete sich auf das gesamte Einfamilienhaus aus, welches dadurch nahezu gänzlich zerstört wurde. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an.

Die Schadenshöhe wurde bislang auf einen niedrigen, sechsstelligen Bereich, geschätzt.

Im Rahmen von eigenständig durchgeführten Löschversuchen, noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, zogen sich die sechs Bewohner Rauchgasintoxikationen zu. Vor Ort waren fünf Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge eingesetzt, die sich um die Bewohner kümmerten.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist das Feuer vermutlich in einem Kinderzimmer ausgebrochen. Die weiteren Umstände sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

