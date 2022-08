Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220802-2: Autofahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Pulheim (ots)

Polizeihubschrauber und Polizeihund zur Suche nach weiterem Verletzten im Einsatz

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Am Dienstagvormittag (2. August) ist ein Autofahrer (55) nach einem Verkehrsunfall in Pulheim verstorben. Polizisten hatten umgehend mit einer Reanimation des Mannes begonnen, die Rettungskräfte später fortsetzten. Eine hinzugerufene Notärztin konnte leider nur noch den Tod des Mannes feststellen. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme sperrten Polizisten den Einsatzort weiträumig und leiteten den Verkehr ab. Zur Suche nach einer möglicherweise weiteren verletzten Person war unter anderem ein Polizeihubschrauber und ein Polizeibeamter mit seinem Diensthund im Einsatz.

Nach ersten Ermittlungen war der 55-Jährige gegen 10 Uhr in seinem Audi auf der Landesstraße 183 in Fahrtrichtung Pulheim unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr er an dem Kreisverkehr zwischen Pulheim und Sinnersdorf geradeaus auf die mittig des Kreisverkehrs befindliche Erdanhäufung. Dadurch hob das Auto ab und bekam erst in einem angrenzenden Feld wieder Bodenkontakt. Nach derzeitigem Sachstand überschlug sich das Fahrzeug und kam dann auf dem Acker zum Stillstand.

Zur Sicherung der Unfallspuren war unter anderem auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln im Einsatz. Auf Anordnung eines Staatsanwalts stellten Polizisten den Unfallwagen als Beweismittel sicher. Gegen 13.30 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet. Die Polizisten hoben die Sperrungen auf und gaben die Unfallstelle wieder für den Verkehr frei. Die Ermittlungen zur Unfallursache haben die Beamten des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (he)

