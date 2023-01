POL-AUR: Aurich - 84-Jährige weiterhin vermisst

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Kennzeichendiebstahl In Aurich ist ein Auto-Kennzeichen entwendet worden. Unbekannte Täter stahlen am Dienstag in der Zeit von 7.15 Uhr bis 17.15 Uhr sowohl das vordere als auch das hintere Auricher-Kennzeichen von einem grauen Renault Clio. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Straße Kornkamp. ...

mehr