Aurich - Kennzeichendiebstahl

In Aurich ist ein Auto-Kennzeichen entwendet worden. Unbekannte Täter stahlen am Dienstag in der Zeit von 7.15 Uhr bis 17.15 Uhr sowohl das vordere als auch das hintere Auricher-Kennzeichen von einem grauen Renault Clio. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Straße Kornkamp. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Großheide - Einbruch in Lebensmittelmarkt

In Großheide kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Einbruch. In den frühen Morgenstunden verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittelmarkt in der Großheider Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

