POL-SO: Virtuelle Realität erleben

Kreis Soest (ots)

Am heutigen Vormittag waren die Verkehrssicherheitsberater der Polizei mit einem Infostand in der Werler Fußgängerzone. Die Verkehrsunfallprävention setzt ab sofort VR-Brillen zur Reduzierung von Verkehrsunfällen und für die Sensibilisierung von Gefahren im Straßenverkehr ein. Die Benutzer erleben unter anderem die Gefahren des Toten Winkels oder das Verhalten von Kindern im Straßenverkehr aus einer anderen Perspektive. Die Gefahren zum Thema Ablenkung und die Gefahren von E-Scootern sind ebenfalls virtuell erlebbar. So können Bürger eindrucksvoll und vor allem Gefahrlos viele Risiken des Straßenverkehrs mit eigenen Augen sehen und erkennen. Am morgigen Freitag macht der Infostand vor der Genossenschaft/Penny in Herzfeld halt. Interessierte Bürger können zwischen 09:30 und 11:00 Uhr einen Blick in die virtuelle Realität werfen. (lü)

