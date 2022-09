Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Zwei Autos beschädigt, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Sachschaden an zwei Autos richtet ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Korbach an. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Schlesischen Straße traf es einen schwarzen Tiguan, an dem der Unbekannte die Heckscheibe eingeschlagen hatte. Das zweite Auto, ein blauer Golf, parkte in der Berliner Straße. Auch hier richtete der Täter Sachschaden an der Heckscheibe an. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen nahezu 1.000 Euro.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell