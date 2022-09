Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Einbruch in DLRG-Haus am Twistesee, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitag bis Sonntag brach ein unbekannter Täter in das DLRG-Haus am Twistesee ein. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb er ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise.

Der Einbruch wurde am Sonntagmittag durch den Vereinsvorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe Bad Arolsen bemerkt. Bei der Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamen fest, dass der Unbekannte ein Fenster aufgehebelt hatte und so in das DLRG-Haus einsteigen konnte. Der Täter öffnete außerdem gewaltsam eine Garage, wo er mehrere Schränke aufbrach. Er durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten, konnte aber nach bisherigen Feststellungen nichts entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell