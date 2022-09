POL-KB: Gemünden/Wohra - Betrüger am Telefon gibt sich als Bankmitarbeiter aus und erbeutet mehrere tausend Euro, Polizei warnt vor mieser Betrugsmasche

Korbach (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag richtete ein Unbekannter in der Schulstraße in Korbach einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro an Der unbekannte Täter hatte einen geparkten silbernen VW Passat erheblich zerkratzt. Außerdem ritzte der Täter ein etwa 50 mal 50 Zentimeter großes Hakenkreuz in den Lack der Motorhaube. Die Kriminalpolizei ...

