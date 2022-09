POL-KB: Frankenberg - Frau beschädigt willkürlich Autos, Festnahme durch Polizei

Korbach (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Carportbrand in Hatzfeld. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Kurz nach Mitternacht erhielt die Polizeistation Frankenberg über die Rettungsleitstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg die Mitteilung, dass es in der Berleburger Straße in Hatzfeld zu einem Carportbrand gekommen ist. Als die Streife am Brandort eintraf, ...

