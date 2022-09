POL-KB: Hatzfeld - Carport brennt, Polizei ermittelt

Korbach (ots) - In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen entwendete ein Unbekannter zwei 40 Meter lange Stromkabel und einen elektronischen Bodenverteiler von einer Baustelle in der Straße Hecke in Marienhagen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1.000 Euro Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710. Dirk Richter Kriminalhauptkommissar Rückfragen ...

mehr