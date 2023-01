BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei stellt gestohlenen Jeep sicher

Wolgast (ots) - Eine Streife der Bundespolizei wollte heute gegen 05:15 Uhr in Wolgast, auf Höhe "Am Paschenberg", einen PKW anhalten und kontrollieren. Der 28- jährige deutsche Fahrzeugführer wiedersetze sich den Anhaltesignalen und versuchte zu flüchten. Dabei raste er in eine Sackgasse. Bei einem hektischen Wendemanöver beschädigte er dann einen am ...

mehr