Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mittagessen wird in der Mikrowelle zu heiß

Rottweil (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Donnerstagmittag in der Königsberger Straße gekommen. Dort schlug ein Rauchmelder an, der in einem Aufenthaltsraum angebracht war. Grund hierfür war eine Mahlzeit in einem Mikrowellenherd, die zu heiß geworden war und es sich dadurch Rauch entwickelte. Die Feuerwehr Rottweil rückte mit 16 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen an. Zudem war das Gebäude sicherheitshalber evakuiert worden. Zu einem Gebäudeschaden kam es nicht. Die Wehr konnte nach dem falschen Alarm recht schnell wieder abrücken.

