Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von der Straße ab (09.12.2022)

Donaueschingen (ots)

Auf schneeglatter Fahrbahn einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Freitag gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Donaueschingen-Mitte und -Nord. Eine 39-jährige BMW X3-Fahrerin kam auf schneebedeckter Straße ins Rutschen, von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Verkehrszeichen. An ihrem Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

