Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Worblinger Straße - VW Bus streift Opel und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwochabend, gegen 17:30 Uhr, auf der Worblinger Straße ereignet hat. Ein 30-Jähriger fuhr mit einem Opel Corsa auf der Worblinger Straße in Richtung Industriestraße. Auf Höhe des Siedlungsweges bog ein entgegenkommender dunkelgrauer oder dunkelgrüner VW Bus T5 oder T6 nach links in den Siedlungsweg ab und streifte dabei das Heck des Opels. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der VW Bus seine Fahrt fort. Bei der Fahrerin des VW Bus soll es sich um eine ca. 40-50 Jahre alte Frau mit dunklen, gewellten Haaren gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die flüchtige Verursacherin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell