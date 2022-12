Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Ohne Führerschein mit Kleinkraftrad unterwegs

Singen (ots)

Ein junger Mann ist am Donnerstagabend mit einem Kleinkraftrad und ohne Führerschein unterwegs gewesen. Gegen 21 Uhr geriet ein 22-Jähriger auf der Schaffhauser Straße in eine Verkehrskontrolle. Als die Beamten den jungen Mann aufforderten seinen Führerschein vorzuzeigen ergriff dieser mitsamt seinem Zweirad die Flucht in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Aach fuhr der 22-Jährige auf einen Schotterweg, wo seine Flucht mit einem Sturz endete. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

