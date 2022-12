Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Kreuzung Ernst-Haller-Straße/ Achauerstraße

Trossingen (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Kreuzung der Ernst-Haller-Straße und der Achauerstraße zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Eine 66-jährige Ford Fiesta-Fahrerin bog, von der Achauerstraße kommend, nach links auf die Ernst-Haller-Straße ab. Dabei kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Audi A3 einer 21 Jahre jungen Frau, die von der Ernst-Haller-Straße nach links auf die Achauerstraße fuhr. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell