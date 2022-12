POL-KN: (VS-Villingen) Betrunkener Autofahrer baut Unfall (08.12.2022)

Donaueschingen (ots) - In ein Vereinsgebäude in der Straße "Am Vogelsang" eingebrochen sind Diebe im Zeitraum zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäudeinnere, wo sie jedoch nichts Stehlbares vorfanden. Durch das gewaltsame Eindringen ...

