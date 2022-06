Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht durch LKW

Mayen (ots)

Am Montag, 13.06.2022 kam es gegen 10:10 Uhr in Mayen in der Straße "Wasserpförtchen", welche unmittelbar an der Nette entlangführt, gegenüber der Hausnummer 8 zu einer Verkehrsunfallflucht. Als eine Fahrzeugführerin gerade dabei war, ihren PKW rückwärts in eine Parklücke zu fahren, streifte ein vorbeifahrender LKW die Fahrzeugfront auf der linken Fahrerseite. Die Fahrzeugführerin wurde von dem Verkehrsvorgang dermaßen überrascht, dass sie keine weiteren Angaben zu dem vorbeifahrenden LKW machen konnte. Der LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer Angaben zu dem Unfallverursacher machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Mayen.

