POL-PDWIL: Vermisstensache durch die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun aufgeklärt

Daun (ots) - Im Zeitraum 31.10.2022 bis 03.11.2022 brachen bisher unbekannte Täter in das Tennis- und Vereinsheim des TUS in Daun, in der Maria-Hilf-Straße ein. Hierzu brachen sie augenscheinlich mittels mitgebrachtem Werkzeug, einem Nageleisen und / oder einem Beil, was sich anhand der der kriminalpolizeilichen Spurensuche ergab, die Türen auf und begaben sich in den Schankraum des Anwesens, wo sie die Kühlschränke ...

mehr