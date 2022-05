POL-DO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0594 Die Dortmunder Polizei warnt erneut vor Kriminellen, die Senioren am Telefon manipulieren, um so Bargeld zu erbeuten. Dabei nutzen die Täterinnen und Täter das hohe Vertrauen in die Polizei. So auch am 24. und 25. Mai 2022 im Dortmunder Stadtteil Hörde. In mehr als zehn Telefonanrufen mit unterdrückten und unterschiedlichen ...

