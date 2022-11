POL-PDWIL: Einbruch in das Tennisheim in Daun

Gerolstein (ots) - Am 03.11.2022 gegen 17:00 Uhr befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich des benachbarten Nordrhein-Westfalen die Bundesstraße 410 von Prüm in Richtung Gerolstein. Hier kam sie in Folge von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus ...

mehr