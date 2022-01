Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn

Moers - Drei junge Frauen prellen Taxifahrer in der Silvesternacht

Die Polizei sucht die Frauen

Neukirchen-Vluyn / Moers (ots)

Unter dem Vorwand, eine von ihnen müsse sich übergeben, stiegen drei Frauen in der Silvesternacht gegen 01.20 Uhr aus einem Taxi an der Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn aus. So schlecht schien es den drei Partygästen dann jedoch doch nicht mehr zu gehen, denn kaum waren sie ausgestiegen, rannten sie in Richtung eines nahegelegenen Sportplatzes davon. In dem Zusammenhang fiel dem Taxifahrer auch ein weißer VW-Golf auf, der kurz nach der Flucht der Frauen von einem nahegelegenen Parkplatz wegfuhr.

Der Taxifahrer blieb auf seiner Rechnung sitzen.

Er hatte das Trio zuvor gegen 01.00 Uhr an einer Gaststätte am Kastell in Moers abgeholt.

Beschreibung:

1. Person:

weiblich, schlank, blonde, lange Haare, 20-25 Jahre alt, dunkel gekleidet, trug eine Brille.

2. und dritte Person:

weiblich, schlank, blonde, lange Haare, 20-25 Jahre alt, hell gekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell