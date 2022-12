Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkrs. RW) Mehrere Bienenvölker gestohlen

Villingendorf (ots)

Wie ein Rottweiler Imker am Donnerstag bei einer Routinekontrolle bemerkte, sind ihm in den letzten Tagen oder Wochen insgesamt vier Bienenvölker abhandengekommen. Er hat deswegen jetzt Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahl erstattet. Die Bienenvölker waren in typischen Kästen am Ortsrand von Villingendorf ausgestellt. Zu welchen Zeitpunkt genau die Völker gestohlen wurden, ist nicht bekannt. Der Bienenliebhaber schätzt den Diebstahlschaden auf über 1000 Euro. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 4770 entgegen

