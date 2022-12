Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei- Verfolgungsfahrt in Wolgast

Wolgast (ots)

Eine Streife der Bundespolizei wollte heute gegen 05:15 Uhr in Wolgast, auf Höhe "Am Paschenberg", einen PKW anhalten und kontrollieren. Der 28- jährige deutsche Fahrzeugführer wiedersetze sich den Anhaltesignalen und versuchte zu flüchten. Dabei raste er in eine Sackgasse. Bei einem hektischen Wendemanöver beschädigte er dann einen am Fahrbahnrand stehenden Stromkasten und raste auf den Dienstwagen der Bundespolizisten zu. Nur durch das beherzte Ausweichen der Beamten verfehlte der Beschuldigte das Dienstfahrzeug nur knapp und rammte anschließend auf Höhe des Polizeireviers Wolgast einen Laternenpfahl. Dabei wurde die Lampe zerstört. Bei der Aktion verletzter sich der Beschuldigte. Durch die Landespolizei wurde ein Rettungstransportwagen verständigt, die Person ärztlich versorgt. Der Sachverhalt wurde vor Ort zuständigkeitshalber an die Landespolizei übergeben. Es wurde Anzeige wegen Widerstand oder tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte gem. § 115 Strafgesetzbuch erstattet.

Erste Ermittlungen ergaben, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen Sachbeschädigung besteht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell