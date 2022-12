Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei und Bundeszollverwaltung stellen hohe Geldsumme sicher

Pomellen (ots)

Ein 27- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde gestern gegen 18:45 Uhr auf Höhe des ehemaligen Grenzüberganges Pomellen angehalten und kontrolliert. Er war mit einem Audi in Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung verlief negativ. Im Rahmen der Kontrolle des PKW stellten die Bundespolizisten in der Mittelkonsole ein Geldscheinbündel fest. Es handelte sich sich um insgesamt 10.000 EUR in 200 EUR Scheinen. Befragt nach der Herkunft des Geldes erklärte der Pole, dass Geld stamme aus einem Autoverkauf in Polen. Zuständigkeitshalber erfolgte die Hinzuziehung des Zolls. Nach Übernahme des Sachverhalts wurden durch die Beamten des Zolls im Fahrzeug insgesamt 85.900EUR aufgefunden und ein Bußgeldverfahren gem. § 56 Geldwäschegesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell