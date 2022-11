Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Übersicht polizeilicher Einsätze zu Halloween

Märkischer Kreis (ots)

Im Laufe der Nacht vom 31.10.2022 auf den 01.11.2022 kam es zu mehreren polizeilichen Einsätzen im Märkischen Kreis. Überwiegend waren diese "halloweentypischen" Einsätze geprägt von Anrufen über alkoholisierte und jugendliche Personen, welche die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und Bürger auf sich zogen. Nachfolgend wird über einige Sachverhalte aus unseren Städten berichtet. Erfahrungsgemäß werden auch in den Tagen nach Halloween Strafanzeigen auf Grund dort geschehener Ereignisse erstattet, über welche ggfls. nachberichtet wird.

Halver

Gegen 01:10 Uhr kam es auf einer Halloween Feier im Bereich der Mühlenstraße in Halver zu Konflikten mit zwei Besuchern der Örtlichkeit. Nachdem diese trotz Anweisung des Sicherheitsdienstes das Gelände nicht verlassen wollten, wurde die Polizei kontaktiert. Eine Person entfernte sich sodann von der Örtlichkeit, die zweite Person wurde durch die Beamten für den weiteren Verlauf der Nacht in Gewahrsam genommen. Es wurde zudem vor Ort eine Strafanzeige wegen Beleidigung aufgenommen.

Im späteren Verlauf der Nacht wurden die Kollegen gegen 02:50 Uhr erneut zur Halloween Feier an der Mühlenstraße gerufen. Dort wurde eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gemeldet. Um schlimmeres zu verhindern, erteilten die Beamten vor Ort drei Platzverweise. Diese wurden befolgt und es kam zu keinen Straftaten.

Hemer

Gegen 18:30 Uhr machte eine Anruferin Angaben zu Jugendlichen, welche im Bereich des Hademareplatzes mit Eiern und Feuerwerkskörpern werfen. In drei Fällen wurden hier Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Um 21:42 Uhr wurden der Polizei mehrere männliche Personen auf dem Radweg nahe des Busbahnhofs in Hemer gemeldet, welche in eine körperliche Auseinandersetzung involviert seien. Drei Personen wurden vor Ort durch die herbeigeeilten Beamten angetroffen. Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, da die angetroffenen hemeraner Jugendlichen angaben, von fremden Personen geschlagen worden zu sein. Eine medizinische Versorgung vor Ort wurde abgelehnt. Zu den Tatverdächtigen liegen bislang keine Personalien vor.

Die Polizei erhielt gegen 22:36 Uhr Kenntnis über eine Sachbeschädigung an der Brabeckschule in Hemer. Demnach soll es hier zu mehreren Beschädigungen an Fenstern gekommen sein, nachdem Gegenstände geworfen wurden. Auf Grund von Zeugenangaben konnten die Personalien eines Tatverdächtigen ermittelt werden. Der Sicherheitsdienst der Schule erschien vor Ort zur Sicherung des Objektes. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Gegen 00:13 Uhr wurden die Beamten zu einer Gaststätte an der Hauptstraße in Hemer gerufen, ein 29 Jahre alter Gast aus Hemer wolle die Örtlichkeit nach einem Streitgeschehen nicht verlassen. Im Rahmen einer Auseinandersetzung mit dem Sicherheitspersonal wurde ein 38 Jahre alter Angestellter aus Schwerte von dem Hemeraner bedroht, bevor dieser dann die Örtlichkeit verließ. Er konnte durch die Kräfte der Polizei jedoch im Nahbereich angetroffen und zur Sache befragt werden. Es wurde eine Strafanzeige wegen Bedrohung erstattet.

Iserlohn

Gegen 00:38 Uhr wurde ein umgekippter Altkleidercontainer an der Mendener Straße in Iserlohn gemeldet. Wie sich herausstellte, qualmte dieser von Innen. Die Feuerwehr erschien vor Ort und löschte den Inhalt des Containers. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen.

Kierspe

Um etwa 01:33 Uhr erhielten die Beamten Kenntnis über einen Brand am Rewe Parkplatz in Kierspe. Dort wurde durch Unbekannte ein Einkaufswagen augenscheinlich mit Papier befüllt und in Brand gesetzt. Die Feuerwehr erschien zur Löschung des Brandes vor Ort. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt gefertigt.

Lüdenscheid

Ab 18:45 Uhr häuften sich auf der Einsatzleitstelle mehrere Anrufe, welche von großen Gruppierungen von Jugendlichen im Bereich des Sternplatzes in Lüdenscheid berichteten. Es sei zudem zum Zünden von Knallkörpern gekommen, auch Eier habe man geworfen. Die Polizei zeigte hier mit mehreren Streifenwagen Präsenz in der Umgebung und stellte etwa 100 Jugendliche fest. Es wurden letztlich keine Straftaten festgestellt. Der weitere Verlauf war ruhig.

Um 20:45 Uhr machte eine 20 Jahre alte Lüdenscheiderin in der Notaufnahme des Klinikums in Lüdenscheid Angaben dazu, dass sie zuvor in eine Auseinandersetzung mit einer anderen weiblichen Person an der Werdohler Straße involviert war. Diese habe ihr dann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und sich mit anderen Personen entfernt. Zudem sei es zu einer Beleidigung gekommen. Die Personalien der Tatverdächtigen sind bekannt, sodass ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen die 24 Jahre alte Beschuldigte aus Halver eingeleitet werden konnte. Die Geschädigte wurde in der Notaufnahme wegen des Pfeffersprays medizinisch versorgt.

Ein Anrufer schilderte gegen 21:50 Uhr, dass er an der Lessingstraße von einer ihm unbekannten Person angegangen wird. Die Person wolle trotz mehrfacher Aufforderung nicht verschwinden und man benötige die Polizei. Als diese erschien, war die Person noch vor Ort und der Sachverhalt konnte aufgenommen werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung gegen den Mann eingeleitet. Dieser beleidigte auch die Beamten, weshalb eine weitere Strafanzeige wegen Beleidigung hinzukommt. Der nicht zu beruhigende Beschuldigte wurde im Anschluss für den weiteren Verlauf der Nacht in Gewahrsam genommen.

Plettenberg

Kurz vor 22:00 Uhr wurden der Polizei mehrere Jugendliche gemeldet, welche am Plettenberger Busbahnhof laut sind und gegen Scheiben schlagen. Es sei auch zu Eierwürfen und dem Abbrennen von Pyrotechnik gekommen. Die Jugendlichen wurden vor Ort angetroffen und es wurden Platzverweise ausgesprochen. Zudem wurde im Zusammenhang mit dem Randalieren eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Werdohl

Um etwa 19:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein geparkter Kleinbus mit Gegenständen beworfen wird. Die Beamten waren nur kurze Zeit später vor Ort und konnten das beschädigte Kraftfahrzeug, sowie tatverdächtige Jugendliche antreffen. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde vor Ort aufgenommen und die Jugendlichen wurden nach der Sachverhaltsaufnahme an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Den Beamten wurde an der Werdohler Netto Filiale eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet, welche sich bei Eintreffen bereits entfernt hatten. Da sich manche Beteiligte noch im Umfeld aufhalten sollten, wurde der Nahbereich durch mehrere Beamte bestreift. Dort konnte an der Meilerstraße gegen 01:40 Uhr ein 24 Jahre alter Mann aus Werdohl festgestellt werden. Bei diesem konnte durch die Beamten eine Machete aufgefunden werden. Diese wurde sichergestellt, der Betroffene erhielt einen Platzverweis. Es wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Gegen 02:35 Uhr erhielten die Beamten aus Werdohl den Auftrag, zur dortigen Netto Filiale zu fahren. Dort traten laute Jugendliche um sich und störten die Nachtruhe. Bei diesen wurden vor Ort Betäubungsmittel aufgefunden, welche durch die Beamten sichergestellt wurden. Wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell