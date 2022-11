POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Iserlohn (ots) - In der Iserlohner Heide und Sümmern wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag von insgesamt 24 Autos Kennzeichen entwendet. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls in mehreren Fällen. Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02371/9199-0 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen. (schl) Rückfragen bitte an: ...

