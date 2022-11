POL-MK: Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Lüdenscheid (ots) - Am Montag versuchten unbekannte Täter, zwischen 14:00 und 18:00 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Südstraße einzubrechen. Die Bewohnerin stellte eine Beschädigung des Schließblechs der Wohnungstür fest, als sie nach Hause kam und informierte die Polizei. Die Täter gelangten nicht ins Innere. (schl) In der Alsenstraße traf es ebenfalls eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. ...

