POL-MK: Altpapiercontainer angezündet

Schalksmühle (ots) - Drei Männer haben am Samstag einen Discounter an der Hälver Straße überfallen. Kurz nach 20.30 Uhr betraten die maskierten Personen mit Messern in den Händen das Geschäft, bedrohten die Verkäuferinnen (33 und 37) und drängten sie in das Büro. Sie nahmen den Mitarbeiterinnen ihr privates Bargeld ab und stahlen eine Kassette mit Münzgeld. Anschließend flüchteten sie in das angrenzende Waldstück hinter dem Geschäft. Die Frauen schätzten das ...

