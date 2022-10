Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Überfall auf Discounter

Schalksmühle (ots)

Drei Männer haben am Samstag einen Discounter an der Hälver Straße überfallen. Kurz nach 20.30 Uhr betraten die maskierten Personen mit Messern in den Händen das Geschäft, bedrohten die Verkäuferinnen (33 und 37) und drängten sie in das Büro. Sie nahmen den Mitarbeiterinnen ihr privates Bargeld ab und stahlen eine Kassette mit Münzgeld. Anschließend flüchteten sie in das angrenzende Waldstück hinter dem Geschäft. Die Frauen schätzten das Alter der Männer auf 25 bis 35. Sie trugen schwarze Kapuzenpullover, schwarze Sturmhauben und Masken sowie schwarz-graue Handschuhe. Einer der Männer wurde als schlank und etwa 1,70 Meter beschrieben. Ein anderer Täter sei "breit" gebaut und 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er sprach mit lauter, dunkler Stimme. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell