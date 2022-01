Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Altreifen in Ulzburger Landstraße abgelagert

Bad Segeberg (ots)

Vermutlich am Wochenende haben Unbekannte Altreifen in einem Feldweg an der Ulzburger Landstraße in Quickborn unzulässig abgelagert.

Die Örtlichkeit befindet sich in Fahrtrichtung Hasloh, kurz hinter dem Mohlstedter Weg in einer Feldeinfahrt auf der linken Seite.

Zeugen bemerkten die Reifen am Sonntag und informierten die Stadt. Der Bauhof entsorgte die daraufhin festgestellten 64 Reifen fachgerecht.

Die Ermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn bitten um sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Reifen und zu möglichen Verantwortlichen unter 04121 4092-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell