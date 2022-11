Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchte und vollendeter Einbrüche

Lüdenscheid (ots)

Am Montag versuchten unbekannte Täter, zwischen 14:00 und 18:00 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Südstraße einzubrechen. Die Bewohnerin stellte eine Beschädigung des Schließblechs der Wohnungstür fest, als sie nach Hause kam und informierte die Polizei. Die Täter gelangten nicht ins Innere. (schl)

In der Alsenstraße traf es ebenfalls eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Täter öffneten zwischen Montagvormittag, 11:00 Uhr und Dienstagnachmittag, 12:30 Uhr gewaltsam die Wohnungstür durch hebeln. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde allerdings nichts entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Unbekannte versuchten über das Wochenende in eine Bäckerei an der Herscheider Straße einzubrechen. Die Täter hebelten dazu mehrfach an der Hintertür. Sie gelangten allerdings nicht ins Innere. Hinweise auf Täter liegen nicht vor. (schl)

