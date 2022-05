Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Betrunkene Autofahrerin ignorierte Anhaltezeichen

Ulm (ots)

Am Freitagabend, gegen 22.45 Uhr, kam einer Polizeistreife vom Risskiessee in Richtung Zeppelinstraße ein Mercedes entgegen. Um eine Kontrolle durchzuführen, wurde durch die Polizei eindeutige Anhaltezeichen gegeben. Diese wurden durch die 67-jährige Fahrerin ignoriert. Die Streife wendete und fuhr dem Mercedes hinterher. Bei nächsten Kleingartenanlage konnte der Mercedes dann angehalten werden. Bei der Kontrolle hatte die Frau Mühe sich auf den Beinen zu halten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Der Sohn, der an der Kontrollstelle hinzukam, erleichterte die Situation nicht. Bei der Frau wurde eine Blutprobe erhoben und der Führerschein sichergestellt. An der Wohnung wurde sie den Angehörigen übergeben.

