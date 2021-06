Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen haben gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Ellmendinger Straße in Karlsruhe-Durlach verschafft und nach ersten Erkenntnissen Bargeld gestohlen. Wegen Abwesenheit der Bewohner wurde der Einbruch am Montagmorgen gegen 09.45 Uhr von einem Schlüsselberechtigten bemerkt. Die Einbrecher hatten sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt und offenbar eine Geldkassette mit mehreren tausend Euro sowie ein Portemonnaie gestohlen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 / 49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

