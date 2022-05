Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zwei Kinder kollidierten mit ihren Fahrrädern

Ulm (ots)

Am Freitagabend fuhr die zwei Jungs, 11 und 12 Jahre alt, mit ihren Fahrrädern auf dem Gehweg entlang der Nördlichen Ringstraße. Während sie nebeneinander herfahren, berühren sich die Räder und beide stürzen auf den Asphalt. Beide wurden leicht verletzt mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in die Klinik gefahren. Die Eltern kamen an die Unfallstelle und nahmen die Räder mit.

