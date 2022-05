Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Neue Betrugsmasche hat Senioren zum Ziel

Am Montag forderte der angebliche Mitarbeiter einer Krankenkasse Geld.

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr meldete sich ein Mann telefonisch bei einer 81-Jährigen aus Ulm. Er sei Mitarbeiter einer Krankenkasse und fordere einen dreistelligen Geldbetrag zur Umstellung der Pflegestufe. In Aussicht stellte er ihr im Gegenzug Geld im vierstelligen Bereich. Ein Angehöriger durchschaute das falsche Spiel und zeigte den Betrug bei der Polizei an. Im Bereich Schelklingen ereignete sich eine Woche zuvor Ähnliches.

Die Polizei warnt regelmäßig vor den immer neuen Betrugsmaschen der Täter. Egal ob falsche Polizisten und Enkel am Telefon, angebliche Angehörige über Messenger oder Mitarbeiter einer Krankenkasse: Bleiben sie wachsam und werden Sie stutzig bei Geldforderungen. Sprechen Sie, BEVOR Sie Gelder an Unbekannte überweisen oder Wertvolles an Fremde übergeben, mit ihren nächsten Angehörigen. Wählen Sie die offiziellen Rufnummern von Krankenkassen, um sich zu vergewissern. Im Zweifelsfall rufen sie immer die Polizei an und erkundigen sich, ob eventuell ein Betrug vorliegen könnte.

Weitere Informationen zum Thema "Falscher Polizeibeamter" finden Sie unter: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-im-namen-der-polizei/

+++++++ 0895273

Jürgen Rampf, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell