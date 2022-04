Gerolstein (ots) - Am 03.04.2022 gegen 22:51 Uhr begab sich ein anfangs unbekannter männlicher Täter zu einem Baustoffmarkt in Gerolstein. Hier nahm er einen Einkaufswagen an sich, entwendete aus der Außenablage des Baumarktes einen größeren Mauerstein und begab sich zu einem nahegelegenen Lebensmittelmarkt in Gerolstein. Durch Einwerfen einer Glastüre gelangte der Täter in das Innere des Anwesens, wo er Tabakwaren ...

