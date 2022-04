POL-PDWIL: Einbruch in einen Supermarkt in Gerolstein

Daun-Rengen (ots) - Am 03.04.2022 gegen 22:50 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter in ein noch im Bau befindliches Einfamilienhaus in der Lupinenstraße in Daun-Rengen und entwendeten sich dort befindliche "Klappstühle". Durch Zeugen konnten insgesamt drei Täter beschrieben werden, welche sogenannte "Kopf- oder Stirnlampen" trugen und sich in das Innere des Gebäudes begaben. Vom Vorgehen der Täter durfte von örtlichen Tätern, möglicherweise im jugendlichen Alter ...

