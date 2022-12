Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei gehen Zigarettenschmuggler ins Netz

Bundespolizisten wollten gestern, kurz vor Mitternacht, ein Fahrzeug mit dänischem Kennzeichen auf der Bundesautobahn 11 kontrollieren. Das Fahrzeug war zuvor aus Polen kommend eingereist und wurde an der Anschlussstelle Penkun von der Autobahn abgeleitet. Dort sollte die Kontrolle stattfinden. Der PKW fuhr plötzlich mit hoher Geschwindigkeit die B 113 in Richtung Krackow um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Bundespolizisten nahmen sofort die Verfolgung auf. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Klarsee Biogasanlage und kam dort auf einem Schotterplatz vor einem Sandhaufen zum Stehen.

Im Fahrzeug wurden 2- russische Staatsangehörige (jeweils 21 Jahre alt) festgestellt. Zur Kontrolle händigten die Personen gültige russische Reisepässe mit gültigen belgischen Visa aus. Bei der Durchsuchung des PKWs wurden Zigaretten (11260 Stück = 563 Schachteln) verschiedener Marken festgestellt. Der Sachverhalt wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen um 02:00 Uhr an den deutschen Zoll vor Ort übergeben. Die Russen wurden wegen Verstoßes gegen die Abgabenordnung (Steuerhinterziehung) und Entzug der polizeilichen Kontrolle angezeigt.

