Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - 2. Nachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall: mehrere Verletzte und hoher Sachschaden

Rhede (ots)

Unfallzeit: 23.08.2022, 07:40 Uhr; Unfallort: Rhede, Büngerner Allee / Jahnstraße

Zwei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich: So stellen sich die Folgen eines Unfalls dar, der sich wie berichtet am Dienstag in Rhede abgespielt hat. Ein 32-Jähriger war gegen 07.40 Uhr auf der Büngerner Allee in Richtung Rhede unterwegs. Als der Bocholter nach links in die Jahnstraße abbiegen wollte, stieß er mit dem Wagen einer 42-Jährigen zusammen. Die Rhederin hatte die Büngerner Allee in Gegenrichtung befahren. Eine hinter dem 32-Jährigen fahrende 23-jährige Bocholterin streifte mit ihrem Auto beim Ausweichen noch das Fahrzeug des Bocholters. Dieser erlitt schwere Verletzungen, ebenso ein 57-Jähriger aus Bocholt - er war als Insasse im Auto des 32-Jährigen mitgefahren. Die 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen. (to)

