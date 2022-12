Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Geldstrafen bezahlt- Haft erspart

Pasewalk (ots)

Bundespolizisten der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt kontrollierten gestern Vormittag einen 22- jährigen polnischen Staatsangehörigen am ehemaligen Grenzübergang Linken. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Stade zur Strafvollstreckung wegen Diebstahls. Er hatte eine Geldstrafe in Höhe von 600 EUR und 81 EUR Verfahrenskosten zu zahlen oder 10 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Nach Zahlung der Gesamtsumme in Höhe von 681 Euro und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Am Nachmittag wurde auf der Bundesautobahn 11, Höhe Penkun, ein 33- jähriger Pole angehalten und kontrolliert. Die Fahndungsabfrage der Person ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Lübeck zur Strafvollstreckung wegen Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitsgesetz. Hier waren 80 Euro Geldstrafe oder 3 Tagen Erzwingungshaft festgelegt. Auch hier wurde die Geldstrafe bezahlt und der Mann konnte seine Reise fortsetzen.

