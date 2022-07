Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verkehrsunfall

Gevelsberg (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Gevelsberg um 23:05 in die Mauer Straße gerufen. Hier hatte sich ein Verkehrsunfall mit einem PKW ereignet. Im Einsatz waren die Feuerwehrbeamten der Hauptwache, der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr verblieb in Bereitstellung am Gerätehaus. Eine verletzte Person wurde dem Rettungsdienst übergeben und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. An dem Fahrzeug wurde die Batterie abgeklemmt. Die Fahrbahn wurde von Trümmerteilen und Verschmutzungen gereinigt. Die Polizei wurde mit der Drehleiter bei der Unfallaufnahme unterstützt. Der Einsatz endete nach ca. 90min für 22 Einsatzkräfte der Feuerwehr.

