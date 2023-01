POL-LIP: Bad Salzuflen - Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet

Lippe (ots) - (RB) Am Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Lemgoer Straße in Hohenhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei ist der geparkte Pkw (Ford Kuga in weiß), der einer 62-jährigen Frau aus dem Kalletal gehört, durch eine/n unbekannte Fahrzeugführer /-in angefahren und erheblich beschädigt worden. Im Anschluss hat sich die/der Verursacher/-in "aus dem Staub" gemacht, ...

mehr