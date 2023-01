Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Pkw angefahren und geflüchtet

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Lemgoer Straße in Hohenhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei ist der geparkte Pkw (Ford Kuga in weiß), der einer 62-jährigen Frau aus dem Kalletal gehört, durch eine/n unbekannte Fahrzeugführer /-in angefahren und erheblich beschädigt worden. Im Anschluss hat sich die/der Verursacher/-in "aus dem Staub" gemacht, ohne ihren/seinen Pflichten als Verursacher/-in nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich an das Verkehrskommissariat zu wenden. Tel.: 05231/609-0

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell