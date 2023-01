Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche bei Einbruch erwischt

Hemer (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Mittwochabend, gegen 20:45 Uhr, wie mehrere Jugendliche über ein Fenster in das Gebäude des ehemaligen Jugendtreffs an der Hauptstraße eindrangen. Durch die alarmierten Polizisten konnten in der Folge fünf Jugendliche im Alter von 17-18 Jahren im Gebäude angetroffen werden. Einer von ihnen versuchte zu flüchten, konnte jedoch nach kurzer fußläufiger Verfolgung durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Die minderjährigen Tatverdächtigen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten schweren Diebstahls. (schl)

