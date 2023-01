Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Bergung eines PKW aus der ehemaligen Baggerkuhle in Lunestedt

Cuxhaven (ots)

Beverstedt/Lunestedt. In der vergangenen Woche meldete sich ein Hinweisgeber bei der Polizei Cuxhaven und gab an, dass er bereits vor vielen Jahren beim Tauchen in einem kleinen See in Lunestedt einen alten PKW entdeckt hätte.

Am Dienstag (10.01.2023) fand eine erste Erkundung durch Polizeitaucher und Kräfte der Feuerwehr statt. Hierbei wurde tatsächlich ein PKW am Grund des Sees entdeckt. Dieser war bereits stark verwittert und mit Sedimenten bedeckt. Ein erster, schonender Bergeversuch scheiterte und musste abgebrochen werden. Weiter lief eine geringe Menge Betriebsstoffe aus dem PKW aus, welche mit Hilfe der Feuerwehr eingedämmt werden konnten. Ein weiterer Bergeversuch wird zeitnah durchgeführt werden.

Die Bergung des PKW wird nun in Absprache mit allen Beteiligten fortgesetzt. Um was für einen PKW es sich handelt, wer und warum dieser in dem See versenkt wurde, ist noch völlig unbekannt. Diese Informationen können erst nach vollständiger Bergung des PKW ermittelt werden.

